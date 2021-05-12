Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? 2021 tam kapanmada Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:32

Arefe günü ve ? 2021 tam kapanmada ve ziyaretler serbest mi?

Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda yapılması gerekenler arasında mezarlık ziyaretleri gelmektedir. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı tam kapanma sokağa çıkma yasağına denk gelen süreçte yer aldığından vatandaşlar ", ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Öte yandan 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda; bayramda mezarlıklar açık mı, ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı? İşte yanıtı ve genelge detayları!

Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?

Mezarlık ziyaretleri her bayram ve Arefe Günü öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına denk gelmesi bakımından mezarlık ziyaretlerinin serbest olup olmadığı binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hal böyle olunca; ", ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı?" gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Aynı zamanda; 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi ve detaylar da netlik kazandı. Bu kapsamda; bayramda mezarlıklar açık mı, ziyaretler serbest mi? 2021 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlıklar yasak mı? İşte genelge detayları!

Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?

MEZARLIK ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?

Bayramda mezarlıkları ziyaret etme serbestliği noktasında herhangi bir resmi açıklama henüz yer almıyor.

Ancak defin işlemleri bu süreçte de devam ettiği için mezarlıklar açık bulunmaya devam ediyor. 'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?

Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Arefe günü ve bayramda mezarlıklar yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı ve ziyaretler serbest mi?

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

SON DAKİKA