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Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
13:55
Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...