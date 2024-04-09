Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.