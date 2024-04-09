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Haberler Yaşam Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:55

Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toplam 15 il için 3 gün sürecek olan sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

UYARI YAPILAN 15 İL

Meteoroloji, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye'yi sarı kodla uyardı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

Bölge sakinlerini sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, kar erimeleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Arefe ve bayramın birinci gününe dikkat! Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu alarm: Sel, dolu ve yıldırım tehlikesi

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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