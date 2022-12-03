Haberler Yaşam ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE! TRT1 ile Dünya Kupası Arjantin Avustralya maçı canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 03.12.2022 22:08 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 22:08

Arjantin Avustralya maçı canlı yayın izle! Dünya Kupası'nda geçtiğimiz gün tamamlanan grup maçları sonrası son 16 turuna geçildi. Günün ikinci karşılaşmasında C Grubu'nu lider bitiren Arjantin ile D Grubu'nu ikinci tamamlayan Avustralya, çeyrek finalist olmak için mücadele ediyor. Maçı takip etmek isteyen sporseverler bu kapsamda TRT1 ile Arjantin Avustralya maçı canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte heyecan dolu karşılaşma Arjantin Avustralya maçı canlı ve şifresiz izle linki ile maçtan tüm detaylar.