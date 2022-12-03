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Haberler Yaşam Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:52

Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Dünya Kupası maçları kaldığı yerden devam ederken Arjantin Avusturya maçı için geri sayım başladı. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak olan Arjantin Avusturya maçı yayın tarihi, saati, kanalı ve canlı nereden izleneceği merak ediliyor. Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan karşılaşmasında yenilgiye uğrayan Arjantin, daha sonra Meksika ve Polonya'yı yenerek lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi. Peki Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Arjantin Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak. Peki Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak Arjantin – Avustralya karşılaşması saat 22:00'da başlayacak.

ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALYA YAYINLANACAK?

Arjantin-Avustralya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

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Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı
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Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı
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