Haberler Yaşam Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:52

Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı

Dünya Kupası maçları kaldığı yerden devam ederken Arjantin Avusturya maçı için geri sayım başladı. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak olan Arjantin Avusturya maçı yayın tarihi, saati, kanalı ve canlı nereden izleneceği merak ediliyor. Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan karşılaşmasında yenilgiye uğrayan Arjantin, daha sonra Meksika ve Polonya'yı yenerek lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi. Peki Arjantin Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçı canlı izle ekranı