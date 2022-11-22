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Haberler Yaşam Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:47

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Lionel Messi'nin son Dünya Kupası serüveni başlıyor. Katar Dünya Kupası 2022, 20 Kasım Pazar günü Katar Ekvador karşılaşmasıyla başladı. A ve B grubu ilk maçları geride kalırken, bugünün ilk maçı Arjantin Suudi Arabistan arasında oynanacak. Messi'yi izlemek isteyenler, "Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Peki, Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusu, Messi'nin Dünya Kupası macerasını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından soruluyor. Dünya Kupası C Grubu ilk maçı olacak olan Arjantin Suudi Arabistan maçı, birçok kişi tarafından en gollü maç olması bekleniyor. Peki, Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Dünya Kupası üçüncü gün maçı Arjantin Suudi Arabistan maçı saat 13.00'da oynanacak.

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Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

C GRUBUNDA KİMLER VAR?

Arjantin, Meksika Polonya, Suudi Arabistan

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

C GRUBU MAÇ FİKSTÜRÜ

22 Kasım 2022 - 13.00 Arjantin Suudi Arabistan

22 Kasım 2022 – 19.00 Meksika Polonya

26 Kasım 2022 – 16.00 Polonya Suudi Arabistan

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