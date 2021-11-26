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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 21:25

Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. En son 604.bölümüyle ekrana gelen yapımda Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Diziyi canlı olarak takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Arka Sokaklar 605. son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ve bu hafta yaşanan gelişmeler...

Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!

Arka Sokaklar 605. bölüm Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Dizide bu hafta da aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada ise diziyi internet ortamından takip etmek isteyen binlerce kişi konuyla ilgili olarak "Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle ekranı" araştırmasına çıktı. İşte Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 604. Bölümünde Selin'in İdil konusundaki şüpheleri gerçek çıkıyor!

Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Arka Sokaklar 605. son bölüm izle! 26 Kasım Kanal D ile Arka Sokaklar tamamı kesintisiz izle!

Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.

Selin, müfettiş İdil'in Mesut'a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut'a sarılır. Selin'in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar.

Asiye'nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes'in tavırlarından şüphelense de torunu Mert'i mukaddes ile gönderir.

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