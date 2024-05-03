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Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
23:18
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide son bölümde Mesut komiser diziye yeniden dahil oldu bu noktada ise yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D ile yeni bölüm fragman detayları!