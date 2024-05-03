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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:18

Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Her hafta heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide son bölümde Mesut komiser diziye yeniden dahil oldu bu noktada ise yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kanal D ile yeni bölüm fragman detayları!

Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yayınlanan 664.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara gelen dizide, son bölümde Mesut komiser'in hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Arka Sokalar yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

3 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKALAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

3 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı gündemde!

Yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde ağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 674. bölüm fragmanı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

https://www.youtube.com/@ArkaSokaklarKanalD

Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hatice hastanede yaşam savaşı verirken, ona saldıranın tanıdık biri olduğunu öğrenen Kadir deliye döner.

Hakan'ın eski sevgilisi Ebru, eşi Vedat'tan şiddet görünce Hakan ve Aylin'den yardım ister. Ebru'nun oğlu Kaan ile ilgili Hakan'ın şüpheleri giderek artmaktadır.

Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selvi'nin, zor şartlarda babasız büyüttüğü 10 yaşındaki oğlu kaçırılır. Ekibimiz Onur'u her yerde ararken aynı mahallede başka çocukların da hedef alındığı anlaşılacaktır.

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