Arka Sokaklar 674. Bölüm fragmanı || Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yayınlanan 664.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara gelen dizide, son bölümde Mesut komiser'in hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Arka Sokalar yeni bölüm fragmanı ile gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar…