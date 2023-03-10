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Haberler Yaşam Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:12

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

Arka Sokaklar yeni bölümü ile merakla beklenirken Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi bilindiği üzere yayın sürecine ara vermişti. Dizinin 7'den 70'e sıkı takipçileri "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Dizinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'den dikkat çeken bir açıklama gelirken final iddialarına yanıt veren Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, final mi yaptı, bitti mi, neden yok? İşte o detaylar.

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

Arka Sokaklar dizisi severleri dizinin yeni bölümlerinin neden ekranlara gelmediğini merak ediyor. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisinden güzel bir haber beklenirken final iddiaları ortalığı karıştırdı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında Zafer Ergin kendisinin de bu durum karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, final mi yaptı, bitti mi, neden yok? İşte Arka Sokaklar final tarihiyle ilgili detaylar.

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Arka Sokaklar, dizinin yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu'nun kalça kemiğimi kırması nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyordu. Son olarak 18 Kasım tarihinde 638. bölüm ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm yayın tarihi henüz açıklanmazken Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile diziye inşallah devam edeceğiz açıklamasında bulunmuştu..

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Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan güzel bir haber beklenirken final iddiaları ortalığı karıştırdı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında Zafer Ergin şu açıklamalarda bulundu:

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

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