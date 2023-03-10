Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Final iddialarına şok yanıt!

Arka Sokaklar yeni bölümü ile merakla beklenirken Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi bilindiği üzere yayın sürecine ara vermişti. Dizinin 7'den 70'e sıkı takipçileri "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Dizinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'den dikkat çeken bir açıklama gelirken final iddialarına yanıt veren Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, final mi yaptı, bitti mi, neden yok? İşte o detaylar.