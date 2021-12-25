Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:51

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?

Arka Sokaklar dizisinin en önemli karakterlerinden Rıza Baba son bölümün ardından izleyicilerin araştırma konusu halini aldı. Dizinin sevenleri, Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü sorularına yanıt arıyor. Karaktere hayat veren oyuncu da Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı sorusuyla gündeme taşınıyor. İşte dizinin akıbeti hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?

Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi bir oyuncunun ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Dizinin başkarakterlerinden biri olan Rıza Baba, son bölümde emekli olacağını duyurdu. Bunun üzerine dizinin sevenleri ve son bölümü kaçıran izleyiciler Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte, Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı sorusunun yanıtı ve detaylar…

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında; Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyuldu. Ünlü oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA KİMDİR?

Rıza Baba, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de emniyet müdürü. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam. Rıza Baba karakterini usta oyuncu Zafer Ergin canlandırıyor.

Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu, Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır.

1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayınlanan pek çok yabancı film ve dizide dublaj yapmış; çok sayıda yerli dizi ve sinema filminde de Cüneyt, Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan, Mahmut Hekimoğlu gibi aktörlerin seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

Zafer Ergin, Melek Baykal'la 1975 senesinde evlenip dört yıl sonra boşanmıştır. 1987 yılında ise Binnaz Ergin ile evlenmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat veren Zafer Ergin, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

SON DAKİKA