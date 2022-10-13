Haberler Yaşam Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:09

Arka Sokaklar 17. sezonuyla ekranlara gelecek. Klasik her Cuma günü ekranlara gelmesinden dolayı Arka Sokaklar yarın var mı sorusu yıllardır diziyi izleyen seyirciler tarafından soruluyor. Yeni sezon yaklaşırken Arka Sokaklar oyuncuları da bir hayli değişti. Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve yeni gelen oyuncular ile yapım yoluna devam edecek. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları yakında ekran karşısına çıkacak ve böylece dizi yeni bir döneme girecek. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yarın var mı? İşte Kanal D dizisi hakkında detaylar…