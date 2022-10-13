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Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:09

Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar 17. sezonuyla ekranlara gelecek. Klasik her Cuma günü ekranlara gelmesinden dolayı Arka Sokaklar yarın var mı sorusu yıllardır diziyi izleyen seyirciler tarafından soruluyor. Yeni sezon yaklaşırken Arka Sokaklar oyuncuları da bir hayli değişti. Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve yeni gelen oyuncular ile yapım yoluna devam edecek. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları yakında ekran karşısına çıkacak ve böylece dizi yeni bir döneme girecek. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yarın var mı? İşte Kanal D dizisi hakkında detaylar…

Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu, aylardır dizinin 17. sezonunu bekleyen hayranları tarafından soruluyor. Arka Sokaklar 633. bölümü ile ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi, yaz aylarında Şevket Çoruh'un oyuncu kadrosundan çıkmasıyla gündeme oturdu. Bu sebeple Arka Sokaklar oyuncuları birçok izleyicinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kim? Arka Sokaklar yarın var mı? İşte detaylar…

Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR YARIN VAR MI?

Arka Sokaklar yarın itibariyle ekranlara dönüyor. 17. sezonuna başlayacak olan yapım, 633. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. Yapım, yeni oyuncular ile kadroyu genişletmiş durumda.

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Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.

Arka Sokaklar yarın var mı? Kanal D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

ŞEVKET ÇORUH VEDA ETTİ!

Her cuma akşamı izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar dizisinde 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı aldı.

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