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Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:47

Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

Bahçelievler'de iddiaya göre, Burak Sadri Irıklı sevgilisiyle cadde de yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli, Irıklı'nın ölmesi için başında bekledi ve yardım etmek için sağlık ekiplerini arayan vatandaşları tehdit etti. Daha sonra kendi bacağına ateş eden şüpheli Sarıoğlu, trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. Şüphelinin çevredekilerden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o anlar...

DHA
Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

Kan donduran olay, gece 01.30 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. Burak Sadri Irıklı, sevgilisiyle caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlı ile bilinmen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıoğlu, Irıklı'yı silahla ateş etti. Ardından şüpheli Sarıoğlu, Irıklı'nın başında bekleyerek yardım etmek için sağlık ekiplerini arayanları ölümle tehdit etti.

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Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

Olay sırasında kendi bacağına yanlışlıkla ateş ettiği öne sürülen şüpheli ise silahıyla trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

Sağlık ekipleri Burak Sadri Irıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Turgay Sarıoğlu ve Burak Sadri Irıklı'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay sonrası trafiği durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

'AMBULANS ÇAĞRIRSANIZ SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Saldırı sırasında orada olan Bayram Bulut, "Çıkarmış silahı, vatandaşı öldürmüş. 'Ambulans çağırırsanız sizi de öldürürüm' diye tehdit etmiş. Ondan sonra silahla ateş etmiş, daha sonra silahla kendini vurmuş" dedi.

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