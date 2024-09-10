Sevgilisinin gözleri önünde arkadaşını öldürdü: Yardım etmek isteyenleri tehdit etti!

'AMBULANS ÇAĞRIRSANIZ SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Saldırı sırasında orada olan Bayram Bulut, "Çıkarmış silahı, vatandaşı öldürmüş. 'Ambulans çağırırsanız sizi de öldürürüm' diye tehdit etmiş. Ondan sonra silahla ateş etmiş, daha sonra silahla kendini vurmuş" dedi.