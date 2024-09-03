Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
11:40
Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, birlikte alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözleri üzerine kendi eşiyle olduğunu düşünerek geldiği evde kıskançlık nedeniyle karısı Zehra Barbak'ı (37) bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak (39) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kayhan Barbak için 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.