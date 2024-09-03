Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Tüyler ürperten vahşet, 25 Aralık 2023'te sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kayhan Barbak (39) birlikte geç saatlere kadar alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünerek eve geldi.