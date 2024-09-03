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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:40

Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, birlikte alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözleri üzerine kendi eşiyle olduğunu düşünerek geldiği evde kıskançlık nedeniyle karısı Zehra Barbak'ı (37) bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak (39) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kayhan Barbak için 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ceyhan TORLAK
Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Tüyler ürperten vahşet, 25 Aralık 2023'te sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kayhan Barbak (39) birlikte geç saatlere kadar alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünerek eve geldi.

Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

"KOCAM BENİ BIÇAKLADI, KURTARIN"

Alkollü koca Barbak sabaha karşı eşi Zehra Barbak'a (37) bıçakla saldırdı. Bir çocuk annesi Zehra Barbak, kanlar içerisinde kalırken ağır yaralı şekilde kendini sokağa attı. Zehra Barbak, 'Kocam bıçakladı. Kurtarın beni' diye haykırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakaladı. Zehra Barbak'ın cenazesi, ertesi gün Ulu Cami'de kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

"DAYISININ EVİNE GİTTİ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kayhan Barbak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Savcılık savunmasında Barbak, tartıştıklarını, çok alkollü olduğundan bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi.

Arkadaşının ‘bir kadınla ilişkim var’ sözleri nedeniyle eşini katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Barbak ayrıca ifadesinde, balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu ise uyutmaya çalıştığını hatırladığını belirtti.

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