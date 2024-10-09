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Giriş Tarihi: 09.10.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:33

Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

Kocaeli'de arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark eden adam, komşusuyla iş birliği yaparak dehşet dolu bir intikam planı hazırladı. Darp, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlardan 3 sanığa "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan toplam 92 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası verildi.

İHA
Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

İddiaya göre, H.Z., arkadaşı M.Y.'nin eşi F.Z.'ye cinsel içerikli mesajlar attığını gördü. Bu duruma öfkelenen H.Z., komşusu ile plan yaparak M.Y.'den intikam almak istedi.

Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

DARP, CİNSEL EYLEM...

H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları gizlice kayda da aldı.

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Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

KAN DONDURAN PLAN!
Bu olayın ardından H.Z., M.Y'nin eşiyle de iletişime geçti. Eşine M.Y'nin tefecilere borcu olduğunu, bu sebeple darp edildiğini söyleyen H.Z., söz konusu borcu ödeyebilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. H.Z'ye 21 bin TL değerinde ziynet eşyası verildi. Bununla da yetinmeyen H.Z., M.Y'nin otomobilini de eşi F.Z'nin üzerine devrettirdi.

Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

Bu olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek H.Z'den şikayetçi oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, H.Z. ve eşi F.Z. ile komşuları Ü.Y.'yi gözaltına aldı. H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile komşusu Ü.Y. ise serbest bırakıldı.

Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

"YAPTIKLARIM İÇİN PİŞMANIM"

Olaya ilişkin sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya geçtiğimiz celselerde tutuklanan komşu Ü.Y. de katıldı. Müşteki M.Y. ile eşi, sanıklardan şikayetçi olarak, en ağır cezayı almalarını talep etti.

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