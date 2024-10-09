Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...

DARP, CİNSEL EYLEM...

H.Z., eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti, bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. İddiaya göre M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan H.Z. onu darp edip, cinsel eylemde bulundu. Şahıs o anları gizlice kayda da aldı.