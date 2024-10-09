Giriş Tarihi: 09.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
10:33
Arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attı! İntikam planı kabusa döndü: Sanıklara ceza yağdı...
Kocaeli'de arkadaşının eşine cinsel içerikli mesajlar attığını fark eden adam, komşusuyla iş birliği yaparak dehşet dolu bir intikam planı hazırladı. Darp, cinsel saldırı ve yağma gibi suçlardan 3 sanığa "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan toplam 92 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası verildi.