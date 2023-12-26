Haberler Yaşam Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:01

Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Korkunç olay İzmir'de meydana geldi. Kayhan Barbak (39) birlikte alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünerek eve geldi. Alkollü koca Barbak, eşi Zehra Barbak'a (37) bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın fırsatını bulup kendini yaralı halde sokağa attı. Ağır yaralı Zehra Barbak, 'Kocam bıçakladı. Kurtarın beni' diye haykırdı. Zehra Barbak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, katil koca Kayhan Barbak ise polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada Zehra Barbak ile Kayhan Barbak'ın arkadaşı arasında bir ilişki olmadığı belirlendi.