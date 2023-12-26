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Haberler Yaşam Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:01

Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Korkunç olay İzmir'de meydana geldi. Kayhan Barbak (39) birlikte alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünerek eve geldi. Alkollü koca Barbak, eşi Zehra Barbak'a (37) bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın fırsatını bulup kendini yaralı halde sokağa attı. Ağır yaralı Zehra Barbak, 'Kocam bıçakladı. Kurtarın beni' diye haykırdı. Zehra Barbak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, katil koca Kayhan Barbak ise polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada Zehra Barbak ile Kayhan Barbak'ın arkadaşı arasında bir ilişki olmadığı belirlendi.

Ceyhan TORLAK
Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Tüyler ürperten vahşet saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kayhan Barbak (39) birlikte geç saatlere kadar alkol aldığı arkadaşının 'bir kadınla ilişkim' var sözlerini kendi eşiyle olduğunu düşünerek eve geldi.

Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Alkollü koca Barbak sabaha karşı eşi Zehra Barbak'a (37) bıçakla saldırdı. Bir çocuk annesi Zehra Barbak, kanlar içerisinde kalırken ağır yaralı şekilde kendini sokağa attı. Zehra Barbak, 'Kocam bıçakladı. Kurtarın beni' diye haykırdı.

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Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı.

Arkadaşının karısıyla ilişkisi olduğunu sandı! Cinayetin ardındaki gerçek bambaşka çıktı!

Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde, cinayeti eşinin birlikte alkol aldığı arkadaşı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için bıçakladığını söyledi.

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