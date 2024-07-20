Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş'un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…
Giriş Tarihi: 20.07.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 15:51

Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş'un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş, yine 17 yaşındaki Muhittin Can S.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Talihsiz gencin acılı ailesinin sözleri yürekleri deldi geçti. Baba Remzi Baykuş, acı haberi memleketinde aldığını söyledi. "Üç mermiyle 17 yıllık ömrü benden aldı" diyerek feryat etti!

DHA
Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada Muhittin Can S. (17) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

Muhittin Can S. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Muhittin Can S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

"MUHAMMET'İN HAYALLERİ VARDI"

Muhammet'in annesi Evren Baykuş, "Oğlum boşu boşuna öldü. Hiçbir husumeti ve sıkıntısı yoktu. Şahsı da tanımıyordu. Hiçbir sebep yokken öldürdü oğlumu. Benim oğlum 17 yaşındaydı ve yazılım okuyordu. Hayalleri vardı. Adalet istiyorum. O çocuğun müebbet hapis almasını ve oradan çıkmamasını istiyorum.

Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

Benim canım yandı. Bir tanecik oğlum hayatını kaybetti. Oğlum çok akıllı uslu bir çocuktur. Kimseyle ağız dalaşı bile yapmazdı. 17 yaşında bir çocuk silahı nereden buldu? 40 tane kurşunu, cebinden çıkan bilmem kaç bin dolar parayı nereden buldu? Bunların da araştırılmasını istiyorum. Ailesine özel araştırılmasını istiyorum. Muhammet aklı başında bir çocuktu" dedi.

Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

"ÜÇ MERMİYLE 17 YILLIK ÖMRÜ BENDEN ALDI"

Baba Remzi Baykuş, "Benim çocuğum vurulduğunda ben memleketteydim. Eşimi aradım. Telefondan bağrışma sesleri geliyordu. Benim çocuğum boşu boşuna öldü. 17 yıllık ömrümü benden aldılar. Adalet istiyorum. Ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu çocuk silahı, mermileri ve paraları nereden buldu. Bunların araştırılmasını istiyorum.

SON DAKİKA