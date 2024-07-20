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Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş'un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…
Giriş Tarihi: 20.07.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
15:51
Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş'un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…
İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Muhammet Berat Baykuş, yine 17 yaşındaki Muhittin Can S.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Talihsiz gencin acılı ailesinin sözleri yürekleri deldi geçti. Baba Remzi Baykuş, acı haberi memleketinde aldığını söyledi. "Üç mermiyle 17 yıllık ömrü benden aldı" diyerek feryat etti!