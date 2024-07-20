Arkadaşının öldürdüğü Muhammet Berat Baykuş’un babası konuştu: Meğer katilin ailesi o gece…

Benim canım yandı. Bir tanecik oğlum hayatını kaybetti. Oğlum çok akıllı uslu bir çocuktur. Kimseyle ağız dalaşı bile yapmazdı. 17 yaşında bir çocuk silahı nereden buldu? 40 tane kurşunu, cebinden çıkan bilmem kaç bin dolar parayı nereden buldu? Bunların da araştırılmasını istiyorum. Ailesine özel araştırılmasını istiyorum. Muhammet aklı başında bir çocuktu" dedi.