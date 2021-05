Arkadaşının yaptığı şaka küçük Alperen'in hayatını kararttı! "Hem oğlum hem ben bitmiş durumdayız"

3 YILDIR HER GÜN DAMLA KULLANIYOR



3 yıldır iki ayda bir hastaneye kontrole gittiklerini ve bu durumun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan baba Sinan Aslan, "Gittiğimiz her doktor tam bir tedavisini söylemiyor. 3 Yıl önce okulda yaşanan olay nedeniyle bu duruma geldi. Maddi ve manevi olarak bir yardım bekliyoruz. En azından bu göz problemi nasıl çözülür bir tedavisi varsa bize hem doktorların hem de bir hayırseverin yardım etmesini bekliyoruz. 3 yıldır her gün damla kullanıyor. Hem oğlum hem de eşim bu durumdan bıktı" dedi.