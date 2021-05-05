Arkadaşının yaptığı şaka küçük Alperen'in hayatını kararttı! "Hem oğlum hem ben bitmiş durumdayız"

Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde bulunan okulda 3 yıl önce meydana gelen olayda, ilkokul 2. sınıfa giden Alperen Aslan'ın sağ gözüne, sınıf arkadaşının yaptığı şakada kurşun kalem battı. Olay sonrasında ameliyatla kurşun kalemin parçacıkları alındı ancak geriye kalan parçalar, Alperen'in sağ gözünü tamamen kaybetme tehlikesi nedeniyle alınmadı. Sağ gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı oluşan Alperen'in her gün yarım saatte bir damla ve iki saatte bir damla kullanmak zorunda kaldığını, psikolojik destek aldıklarını söyleyen aile, tedaviyi yapabilecek bir göz doktoru ve kendilerine yardım edebilecek bir hayırseverden yardım eli uzatılmasını bekliyor.