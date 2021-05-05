Arkadaşının yaptığı şaka küçük Alperen'in hayatını kararttı! "Hem oğlum hem ben bitmiş durumdayız"

"GÖZLÜKLE DE GÖREMEMEYE BAŞLADI"



Her yıl 2 ay arayla kontrole gidiyoruz. Doktorlar tam net bir şey söylemiyorlar. Ne olacağını biz de bilemiyoruz. Nakil bu sıkıntımızı çözer de demiyorlar. Gözlükle bu zamana kadar görebiliyordu doktor nakilden daha iyi olur demişti. Şu anda gözlükle de görememeye başladı. Yıllardır her gün gözüne damla damlatmaktan usandım. Oğlum da 'ne zaman temiz görmeye başlayacağım' diye soruyor. Eğer Türkiye çapında bu sıkıntımızı çözecek bir doktor varsa ve bize yardım eli uzatacak bir hayırsever varsa yardım bekliyoruz. Çünkü hiç kimse bize destek çıkmadı. Ne bu olayı yapan çocuğun annesi ne de öğretmen ve okul bize manevi olarak bile destek çıkmadı. 3 yıldır bir başkasının ihmalkarlığının cezasını çekmekten yoruldum artık" şeklinde konuştu.