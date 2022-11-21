Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 17:03

Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre; başarılı sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yaşadığı zorlu süreçten bahseden ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından "Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Akciğerin kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi. Peki, Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? İşte sağlık durumuna dair detaylar.

Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını duyurdu. Açıklaması, gündeme bomba gibi düşerken öte yandan ünlü ismin sevenleri "Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" sorularıyla sağlık durumunu araştırıyor. İşte Armağan Çağlayan hakkında detaylar.

Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
8 Nisan 1966, İstanbul'da doğan Armağan Çağlayan Türk televizyon yapımcısı, avukat ve YouTuber.

ÜNLÜ SUNUCU ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI!

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

"AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ"

744 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

"İŞLERİME ZORUNLU ARA VERİYORUM"

"Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

SON DAKİKA