Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Armağan Çağlayan sağlık durumu açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre; başarılı sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yaşadığı zorlu süreçten bahseden ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından "Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Akciğerin kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi. Peki, Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? İşte sağlık durumuna dair detaylar.