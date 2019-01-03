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Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını

Giriş Tarihi: 03.01.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 10:42
Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını

Arnavutköy'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını

Apartmanı bir süre takip eden polis ekipleri, binaya giriş çıkış yapanları da takibe aldı. Polis, binadan çıkan 3 kişinin bindiği aracı durdurarak arama yaptı. Polis, daha sonra binaya girerek bütün dairelerde incelemelerde bulundu. Polis, apartmanın giriş katındaki dairenin yatak odası bölümünde elbise dolabının içerisinde Aslan figürlü bir heykel buldu.

Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını

TARİHİ ESERLER BULUNDU

Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi. Kadriye Y.'nin ifadesinde, "Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını
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Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını
Arnavutköy'de binaya tarihi eser baskını
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