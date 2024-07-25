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Haberler Yaşam Arnavutköy'de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:13

Arnavutköy'de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Ölen veya yaralananın olmadığı öğrenilirken, kaza sonucu İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşadılar.

Mustafa KAYA
Arnavutköy’de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde seyir halindeyken aniden kontrolden çıktı.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

İçerisinde çok sayıda yolcusu bulunan İETT otobüsü sürücünün kontrolü kaybetmesi ile yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü! | Video

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Arnavutköy’de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

Meydana gelen kaza sonrasında İETT içerisinde bulunan yolcular sağa sola savrularak büyük korku ve panik yaşadılar.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

YOLCULAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Ölen yada yarananın olmadığı kazada yolcular panikle kendilerini otobüsün dışına attılar.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsü yol kenarındaki boşluktan çıkarmak için çalışma başlattılar.

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