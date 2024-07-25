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Arnavutköy'de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:13
Arnavutköy'de korku dolu anlar! İETT otobüsü kaza yaptı: Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Ölen veya yaralananın olmadığı öğrenilirken, kaza sonucu İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşadılar.