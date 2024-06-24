B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk İspanya maçı canlı izle TRT Spor ve TRT 1 ekranları özelinde araştırılıyor. EURO 2024 maçları bu kez B grubu özelinde takip ediliyor. Düsseldorf Arena'da oynanacak maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. 1 puanı olan Arnavutluk'un kazanmaktan başka şansı yok. Peki, Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?