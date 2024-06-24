Haberler
Yaşam
B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:11
B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2024 B grubu maçları 24 Haziran Pazartesi günü oynanıyor. İspanya'nın lider olduğu grupta son maçlar oynanıyor. Futbolseverler son 16 turuna çıkan takımları takip etmeye başladı. Arnavutluk İspanya maçı canlı izle TRT Spor ekranlarında kontrol ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonasında üst tura çıkan takımlar gündemde. Peki; Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...