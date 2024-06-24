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Haberler Yaşam B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:11

B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 B grubu maçları 24 Haziran Pazartesi günü oynanıyor. İspanya'nın lider olduğu grupta son maçlar oynanıyor. Futbolseverler son 16 turuna çıkan takımları takip etmeye başladı. Arnavutluk İspanya maçı canlı izle TRT Spor ekranlarında kontrol ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonasında üst tura çıkan takımlar gündemde. Peki; Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk İspanya maçı canlı izle TRT Spor ve TRT 1 ekranları özelinde araştırılıyor. EURO 2024 maçları bu kez B grubu özelinde takip ediliyor. Düsseldorf Arena'da oynanacak maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. 1 puanı olan Arnavutluk'un kazanmaktan başka şansı yok. Peki, Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 B grubunda yer alan Arnavutluk İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

Grupta İspanya lider konumda.

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B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Düsseldorf Arena'daki karşılaşma, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki TRT Spor canlı izle linkini takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

B GRUBU: ARNAVUTLUK İSPANYA MAÇI CANLI İZLE || EURO 2024 Arnavutluk İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

1. İSPANYA 6

2. İTALYA 3

3. ARNAVUTLUK 1

4. HIRVATİSTAN 1

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