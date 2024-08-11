Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

KAHRAMAN OĞUL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Safiye Ç'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, mağdur kadının oğlu olan Tankut Ç'nin de ifadesine başvurdu. Tankut Ç, annesinin tek başına yaşadığını, diğer yazlığın emlakçının satış işlemi başlatabilmek için istediği bazı bilgilerle ilgili olayı öğrenerek işleme engel olduğunu aktardı. Yeni Foça'daki arsayı, komşuları olan Batuhan adlı kişinin epeydir satın almak istediğini belirten Tankut Ç; annesinin, dolandırıcıların telkiniyle Batuhan'la irtibata geçerek hemen sattığını ifade etti.