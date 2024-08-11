Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
08:27
Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı
Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 77 yaşındaki kadın, İzmir'de yarım milyonluk arsasından oldu. Yaşlı kadını tutuklanma ile korkutup sattırdıkları arsanın parasını alan dolandırıcılar, kadının yazlık evine de göz dikti. Yaşlı kadın, durumu oğluna anlatınca gerçek ortaya çıktı. Aynı yöntemle yaklaşık 10 vatandaşı dolandıran 3 dolandırıcı hakkında dava açıldı.