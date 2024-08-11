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Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:27

Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 77 yaşındaki kadın, İzmir'de yarım milyonluk arsasından oldu. Yaşlı kadını tutuklanma ile korkutup sattırdıkları arsanın parasını alan dolandırıcılar, kadının yazlık evine de göz dikti. Yaşlı kadın, durumu oğluna anlatınca gerçek ortaya çıktı. Aynı yöntemle yaklaşık 10 vatandaşı dolandıran 3 dolandırıcı hakkında dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Safiye Ç'yi (77) arayan dolandırıcılar, kendilerinin savcı olduğunu söyleyip kadıncağızın hakkında "FETÖ iltisakı olduğu" iddiasıyla mallarını kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı kadın savcı sandığı dolandırıcıların her dediğini yapmaya başladı.

Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

İzmir Yenifoça'da bulunan arsasını acil şekilde satılığa çıkaran Safiye Ç, satıştan elde ettiği 515 bin lirayı dolandırıcılar verdiği adreste tanımadığı bir kişiye teslim etti. Kadını aramaya devam eden dolandırıcılar, bu kez de kadından yazlık evini satmasını istedi.

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Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

YAZLIĞI OĞLU KURTARDI

Korkudan bu isteği de kabul eden kadın, emlakçısından yazlığını satılığa çıkarmasını rica etti. İşlemler için emlakçının istediği bilgileri sormak için aradığı oğluna durumu anlatan Safiye Ç, oğlu sayesinde acı gerçeği öğrendi.

Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

KAHRAMAN OĞUL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Safiye Ç'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, mağdur kadının oğlu olan Tankut Ç'nin de ifadesine başvurdu. Tankut Ç, annesinin tek başına yaşadığını, diğer yazlığın emlakçının satış işlemi başlatabilmek için istediği bazı bilgilerle ilgili olayı öğrenerek işleme engel olduğunu aktardı. Yeni Foça'daki arsayı, komşuları olan Batuhan adlı kişinin epeydir satın almak istediğini belirten Tankut Ç; annesinin, dolandırıcıların telkiniyle Batuhan'la irtibata geçerek hemen sattığını ifade etti.

Arsasını dolandırıcılara kaptıran kadının yazlığını oğlu kurtardı

AYNI YÖNTEMLE 10 YAŞLIYI DOLANDIRMIŞLAR

Savcılık, özellikle yaşlı kişileri tespit eden şüphelilerin kendilerini hâkim, savcı, polis, asker olarak tanıtarak yaklaşık 10 kişiyi bu şekilde dolandırdığını tespit etti. Şüpheli Ahmet Ç. ifadesinde dolandırıcılıkla bir alakasının olmadığını, müştekiyi arayan kişinin ağabeyi şüpheli Halil Ç. olduğunu ve ağabeyine yardım etmediğini dile getirdi.

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