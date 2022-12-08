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Haberler Yaşam Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:27

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

Dünya Kupası arası takımlar hazırlık kampına katılıp maç kondisyonlarını güçlü tutmak için diğer takımlarla hazırlık maçları yapıyor. Gabriel Jesus'un sakatlığı sonrası sarsılan İngiliz ekibi, Premier Lig şampiyonluğu için daha da bastırmayı planlıyor. Dubai Süper Kupası'nda Arsenal Lyon maçı canlı yayın ile sporseverlere sunulacak. Al Maktoum Stadyumu'nda oynanacak maç, Türkiye'den canlı takip edilebilecek. Bu noktada Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? soruları yanıt arıyor. İşte Arsenal Lyon canlı izle ekranı

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

Arsenal Lyon maçı canlı izle ekranı üzerinden Dubai Süper Kupası açılış maçı canlı takip edilebilir. Dünya Kupası sırasında takımlar maç kondisyonlarını hazır tutmak için kendi aralarında hazırlık maçları yapıyor. Sporseverler bu bağlamda, Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Arsenal Lyon maçı canlı izle ekranı

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

ARSENAL LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal Lyon maçı bu akşam 18.30'da oynanacak.

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Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

ARSENAL LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Lyon maçı S Sport ve S Sport plus ekranları üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal:

Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Nelson, Odegaard, Marquinhos; Nketiah

Lyon:

Lopes; Gusto, Diomande, Lukeba, Henrique; Tolisso, Mendes, Aouar; Cherki, Lacazette, Tete

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

DUBAİ SÜPER KUPASI DEVAM EDECEK

Arsenal, Lyon maçından sonra 13 Aralık'ta Milan, 17 Aralık'taysa Juventus ile karşılaşacak.

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