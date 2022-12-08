Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Dubai Süper Kupası Arsenal Lyon hazırlık maçı canlı izle ekranı

Dünya Kupası arası takımlar hazırlık kampına katılıp maç kondisyonlarını güçlü tutmak için diğer takımlarla hazırlık maçları yapıyor. Gabriel Jesus'un sakatlığı sonrası sarsılan İngiliz ekibi, Premier Lig şampiyonluğu için daha da bastırmayı planlıyor. Dubai Süper Kupası'nda Arsenal Lyon maçı canlı yayın ile sporseverlere sunulacak. Al Maktoum Stadyumu'nda oynanacak maç, Türkiye'den canlı takip edilebilecek. Bu noktada Arsenal Lyon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? soruları yanıt arıyor. İşte Arsenal Lyon canlı izle ekranı