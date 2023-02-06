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Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:08

ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

Türkiye, bugün acı bir güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük deprem çok sayıda can kaybına neden olurken arama kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor. Bölgede artçı depremler de yaşanıyor. Bu noktada ise özellikle de sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yerin 7 km altında gerçekleşti. Peki, Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu? İşte detaylar.

ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

Artçı depremler sürüyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da gerçekleşti. Özellikle bölge halkı "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?" sorularına yanıt arıyor. Artçı depremler, peş peşe ve oldukça şiddetli şekilde yaşanıyor. Türkiye, göçük altından çıkacak iyi haberleri bekliyor…

ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

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ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

ARTÇI DEPREM nedir, ne kadar sürer? Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

09:03 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

08:28 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08:18 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilin valisi (Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa) ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.

08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var

07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi

07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.

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