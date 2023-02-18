Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası artçı deprem sayısı gittikçe artarken, Adana merkezli 5 şiddetindeki deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar "artçı depremler ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Şiddetli depremlerin ardından yaşanan küçük depremler uzun yıllar boyunca sürebiliyor. 2011 Van Depremi artçıları 2 yıla yakın sürerken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci depremi için bu sayının daha fazla olma ihtimali bulunuyor. Peki, artçı deprem nedir, ne kadar sürecek? Artçı deprem sayısı kaç oldu? İşte detaylar