Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:41

Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası artçı deprem sayısı gittikçe artarken, Adana merkezli 5 şiddetindeki deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar "artçı depremler ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Şiddetli depremlerin ardından yaşanan küçük depremler uzun yıllar boyunca sürebiliyor. 2011 Van Depremi artçıları 2 yıla yakın sürerken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci depremi için bu sayının daha fazla olma ihtimali bulunuyor. Peki, artçı deprem nedir, ne kadar sürecek? Artçı deprem sayısı kaç oldu? İşte detaylar

Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

Artçı depremler ne zaman bitecek sorusu afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Depremin 13. gününe girdiğimiz bu günlerde artçı depremler devam ediyor. sayıları 4 bini geçerken, büyük depremlerde artçıların yıllarca sürdüğünü söylemekte yarar var. Peki, artçı deprem sayısı kaç oldu, ne kadar sürecek? İşte detaylar

Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

Artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek, sayısı kaç oldu? Artçı deprem nedir, neden olur?

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA

Artçı deprem sayısı son olarak 4 bin 500den fazla olarak yer alıyor.

SON DAKİKA