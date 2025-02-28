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Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
16:49
Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Artvin İmsakiye 2025 bu bölgede yaşayan İslam alemi tarafından takip ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü tutulacak ilk oruçlar için imsak (sahur) vakti ve iftar saati, Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile izleniyor. Bu mübarek ayda oruçlarına odaklanan Müslümanlar namaz saatlerine göre ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, Artvin iftar vakti saat kaçta?