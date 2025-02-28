Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

İmsak vakti olarak bilinen Artvin sahur vakti ile ilk oruçlar başlıyor. Oruca eşlik edecek namazlarla birlikte bu ayın faziletlerine odaklanacak Müslümanlar, günlerini ibadetle zenginleştirecek. İşte, Diyanet 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Artvin iftar vakti ve sahur saatleri...