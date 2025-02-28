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Haberler Yaşam Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 16:49

Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Artvin İmsakiye 2025 bu bölgede yaşayan İslam alemi tarafından takip ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü tutulacak ilk oruçlar için imsak (sahur) vakti ve iftar saati, Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile izleniyor. Bu mübarek ayda oruçlarına odaklanan Müslümanlar namaz saatlerine göre ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, Artvin iftar vakti saat kaçta?

Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İmsak vakti olarak bilinen Artvin sahur vakti ile ilk oruçlar başlıyor. Oruca eşlik edecek namazlarla birlikte bu ayın faziletlerine odaklanacak Müslümanlar, günlerini ibadetle zenginleştirecek. İşte, Diyanet 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Artvin iftar vakti ve sahur saatleri...

Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ARTVİN İMSAKİYE 2025: ARTVİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmsakiye 2025 yayımlandı. Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlıyor. 81 il için ayrı ayrı belirlenen sahur ve iftar zamanları belirlendi. İşte, Artvin imsak (sahur) ve iftar vakitleri:

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Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ARTVİN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:16

İftar Vakti: 18:10

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:14

İftar Vakti: 18:11

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:13

İftar Vakti: 18:12

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:11

İftar Vakti: 18:13

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:10

İftar Vakti: 18:15

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Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ARTVİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Artvin'de ilk teravih namazı vakti saat 19.28 olacak. İşte, diğer günlere ait saatler:

1 Mart Cumartesi: 19:29

2 Mart Pazar: 19:30

3 Mart Pazartesi: 19:31

4 Mart Salı: 19:33

5 Mart Çarşamba: 19:34

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Artvin iftar vakti 2025: Artvin İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. günü olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiği rivayet edilen Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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