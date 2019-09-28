Artvin'de sel! İşte ilk görüntüler

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Hopa-Borçka karayolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı. Artvin'in Borçka ilçesinde korku dolu anlar! Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı İlçede bazı köy ve mahalle yollarıda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı.