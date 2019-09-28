Artvin'de sel! İşte ilk görüntüler

Artvin'in Borçka ilçesinde korku dolu anlar!

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.