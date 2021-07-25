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Haberler Yaşam Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!
Giriş Tarihi: 25.07.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 15:52

Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı...

Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Kapisre deresinin taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde ve sokaklar nehre dönüştü. Bu sırada zemin katı suyla dolan evde Mustafa ve Fatma Töngel çifti mahsur kaldı. Cama çıkan Mustafa Töngel komşulardan yardım istedi. Üst kattan sarkıtılan ipe tutunan Töngel, 1'inci katın balkonuna çıktı.

Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutunarak eşinin de yardımıyla yanına çıktı. Dehşeti yaşayan karı koca balkona çıktığında komşularına el salladı. O anlar, komşuları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

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Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mustafa Töngel, "Eşim beni arayıp evin önüne su gelmeye başladığını, sel olabileceğini, eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde diz seviyesinde su vardı. Mutfağın camı yarıya kadar su olmuştu. Evin her tarafı su dolmaya başlayınca panik yaptık kaçış yolu aramaya başladık. En son evin içerisindeki su seviyesi ile dışarıdaki su seviyesinin dolmasını bekledim ki camdan çıkabileyim. Çünkü kapı basınç ile bükülmüştü. Dışarıya hiçbir türlü çıkamıyorduk. En son çare yukarıdaki komşulardan ip attırmayı düşündüm. Komşularımız bize ip attılar. Ben de camı açarak evin içerisini su doldurdum ve kendimi yukarı çıkarttım. Eşimi de buradan beline ip bağlayarak yukarıya çıkarttım. Allah kimsenin başına vermesin. Canımıza kurtardık şükürler olsun" dedi.

Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Fatma Töngel ise şunları söyledi: "Annem beni arayıp bizim evin arkasından su geldiğini söyleyince gidip baktım ve biraz su geldiğini gördüm. Hemen çocuklarımı ikinci kata gönderdim. Sonra evin içerisine tekrar girdim, ben derenin bu kadar geleceğini düşünmediğim için elektronik cihazları kurtarayım dedim.

Artvin’den yeni görüntüler geldi: Birbirimizden helallik aldık!

Biz burayı başlarken sıfırdan başlamıştık şimdi yeniden sıfıra düştük. Taksitli eşyalarımız vardı, onları kurtarmak istedim. Eşim geldiğinde kapıyı açınca içeriye baya bir su girmişti, dönüşü olmayan bir yoldaydık biz zaten. Sonradan eşim kapıyı açmaya çalışınca açamadık. Biz burada ölüyoruz zannettik.

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