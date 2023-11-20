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Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…
Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
08:42
Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…
Türkiye'nin konuştuğu olay Manisa'da yaşandı. Asansör çağıran bina sakinleri kapıyı açtıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne-kızın cansız bedenlerini gören komşular hemen polisi aradı. Anne kızı elleriyle boğan katilin kimliği ise herkesi şaşırttı.