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Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:42

Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

Türkiye'nin konuştuğu olay Manisa'da yaşandı. Asansör çağıran bina sakinleri kapıyı açtıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne-kızın cansız bedenlerini gören komşular hemen polisi aradı. Anne kızı elleriyle boğan katilin kimliği ise herkesi şaşırttı.

Ceyhan TORLAK
Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

Korkunç olay, Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

ZANLI ANKARA'DA YAKALANDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı.

Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

Asansörde ölü bulunan anne kızın katili öyle bir isim çıktı ki! Meğer elleriyle boğup…

A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

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