Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Ön otopsi raporunda çarpıcı detay!

Acı olay dün Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda yaşandı. İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı.