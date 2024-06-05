Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:06

Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Acı olay Sivas'ta yaşanmıştı. Eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen tabutun başında gözyaşı döktü...

Uğur Yiğit
Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Acı olay dün Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda yaşandı. İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı.

Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Anaokulu'nda ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asel Sapdüzen için Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Kılınan namazın ardından Asel'in cenazesi Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!

Olayın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı.

SON DAKİKA