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Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:06
Asel anaokulunda fenalaşıp öldü: Otopsi raporunda çarpıcı detay!
Acı olay Sivas'ta yaşanmıştı. Eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen tabutun başında gözyaşı döktü...