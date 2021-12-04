Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

604 İŞVEREN 2500 İŞÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bilgin, yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldüğünü belirterek, anketin sonuçlarını paylaştı. Bakan Bilgin, "Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiler" dedi.

İŞVEREN 2022 İÇİN DAHA İYİMSER

Bu kapsamda imalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile yüz yüze görüşme yapıldı. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 34'ü "Yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı" sorusuna 3501 ile 3750 lira arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu. Bu rakamı yüzde 19.3 ile 3251 lira ile 3500 lira arasında olmalı diyenler, yüzde 13.7 oranı ile de 3751 lira ile 4000 lira arasında olmalı diyenler izledi. "Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı" sorusuna katılımcıların yüzde 74.3'ü evet yanıtını verirken yüzde 25.7'si ise hayır yanıtını verdi.