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Haberler Yaşam Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!
Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:55

Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

Gündemin en önemli konu başlıkları arasında asgari ücret zammı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü yapılacak. Peki; brüt ve net yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 Asgari ücret son dakika gelişmeleri.

Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayına girilmesi ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ilk rakam ve görüşler ortaya çıkarken asgari ücret zammı ile ilgili gelecek son dakika açıklamaları, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki; BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri.

Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

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Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

TOPLUMUN BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine üç konuda önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücrete yüksek bir zam yapılacağı mesajı verdi. Erdogan, "Biz milletimizi ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakan'ımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

Asgari ücret 2022 son dakika gelişmeleri: BRÜT-NET Yeni Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı son durum!

604 İŞVEREN 2500 İŞÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bilgin, yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldüğünü belirterek, anketin sonuçlarını paylaştı. Bakan Bilgin, "Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiler" dedi.

İŞVEREN 2022 İÇİN DAHA İYİMSER

Bu kapsamda imalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile yüz yüze görüşme yapıldı. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 34'ü "Yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı" sorusuna 3501 ile 3750 lira arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu. Bu rakamı yüzde 19.3 ile 3251 lira ile 3500 lira arasında olmalı diyenler, yüzde 13.7 oranı ile de 3751 lira ile 4000 lira arasında olmalı diyenler izledi. "Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı" sorusuna katılımcıların yüzde 74.3'ü evet yanıtını verirken yüzde 25.7'si ise hayır yanıtını verdi.

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