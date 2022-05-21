Haberler Yaşam Asgari ücret 2022 temmuz zammı son dakika: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:35

Normal şartlarda yılda bir kez zam alan asgari ücret 2022 geçtiğimiz yılın sonunda rekor bir artışla düzenlenmişti. Ancak yılbaşından bu yana temmuzda zam alacağına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Soruları bir süredir yanıt arıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ile yeşil ışık yakılan asgari ücret zammı hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, asgari ücrete zam olacak mı, ne zaman gelecek? İşte yeni açıklamalar ışığında detaylar…