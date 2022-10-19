Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam yeniden gündemdeki yerini aldı. Temmuzda ara zam alan asgari ücret ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında ciddi bir artışın söz konusu olacağını söyleyen Başkan Erdoğan çalışmaların Bakan Bilgin tarafından titizlikle yapıldığını aktardı. Vatandaşlar tarafından net ve brüt asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Yeni yılda uygulanmaya başlayacak yeni rakam hesaplanmaya başladı. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…