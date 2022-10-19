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Haberler Yaşam Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 15:52

Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam yeniden gündemdeki yerini aldı. Temmuzda ara zam alan asgari ücret ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında ciddi bir artışın söz konusu olacağını söyleyen Başkan Erdoğan çalışmaların Bakan Bilgin tarafından titizlikle yapıldığını aktardı. Vatandaşlar tarafından net ve brüt asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Yeni yılda uygulanmaya başlayacak yeni rakam hesaplanmaya başladı. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarının etkili olacağı asgari ücret zam oranı Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışılıyor. Tespit komisyonu toplantısında karar verilecek yeni asgari ücret net ve brüt oranlarıyla araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete zam ne kadar, kaç TL gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son açıklamalar ve masadaki rakamlar…

Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMALARI HIZ KAZANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Asgari ücret 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Ocak zammı ile net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

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