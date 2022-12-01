Asgari ücret 2023 son dakika haberleri: İlk toplantı bugün! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. İlk toplantı TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile olacak. İşçi ve işverenin temmuz sonrası yanıt aramaya başladığı yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu bugün en çok araştırılanlar arasında. Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık içinde oldukları aktarılan ocak zammına ilişkin çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde; Bakan Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak sorusu Vedat Bilgin tarafından yanıtlanmıştı. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Peki, brüt ve net yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte, asgari ücret 2023 son dakika haberleri…