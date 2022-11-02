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Haberler Yaşam 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar
Giriş Tarihi: 02.11.2022 01:56 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 01:57

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri başladı. Temmuzda ara zam alan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürüyen çalışmanın detayları Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak, zam yüzde kaç gelecek, brüt ve net kaç TL olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla ilgili enflasyon oranları belirleyici olacak. İşte, Ocak 2023 asgari ücret zammı son dakika haberleri…

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

Asgari ücret ocak 2023 zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Temmuz zammı ardından enflasyonla mücadele kapsamında ciddi iyileştirmelerin söz konusu olacağı zam oranıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı açıklamaları yakın mercek altına alınıyor. Çalışanlar soruyor: Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklaması ciddi bir zam oranına yeşil ışık yakmıştı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte, yanıtlar…

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

BAKAN BİLGİN ENFLASYON VURGUSU!

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı."

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

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