2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM II Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte güncel açıklamalar

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri başladı. Temmuzda ara zam alan asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürüyen çalışmanın detayları Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak, zam yüzde kaç gelecek, brüt ve net kaç TL olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla ilgili enflasyon oranları belirleyici olacak. İşte, Ocak 2023 asgari ücret zammı son dakika haberleri…