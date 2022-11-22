ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Farklı bir hazırlık var! Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 zam hesapları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek rakam Bakan Bilgin liderliğinde Başkan Erdoğan'a sunulacak. Enflasyonla mücadele kapsamında farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinen asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek ocak zammı işçi ve işverenin gündeminde yerini aldı. Peki, yılbaşında asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, net ve brüt asgari ücret 2023 tahmini…