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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:11

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için ilk tahminler gelmeye başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren bu ücrete bilindiği üzere son olarak rekor seviyede bir zam yapılmış ve brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayı yaklaşırken aynı zamanda "Brüt ve net 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları da yanıt aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tespit komisyonu toplantıları Aralık'ta belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Hükümet vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasını sürdürürken uygulanacak zammın herkesi memnun edeceği garantisini verdi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak konusu son dönemde yurt genelinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi 2022 yılında Temmuz ayındaki ek zamla beraber bu ücrete rekor seviyede bir artış yaşanmıştı. Bu noktada ise "Brüt ve net 2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir." Sözleriyle asgari ücrete uygulanacak zam oranı hakkında umut verici açıklamalar yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMALARI HIZ KAZANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...

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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMINDA KRİTİK SÜREÇ: Asgari ücret zammı Brüt ve Net ne kadar, kaç TL olacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman?

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı.

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