Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için geri sayım başladı. Yeni yıl zammının kararlaştırılacağı tarihe kısa süre kala vatandaşlar zam oranının açıklanacağı o tarihle ilgili olarak "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. 9 Aralık Perşembe günü toplantıya TİSK ev sahipliği yapmış ve görüşme sonrası kritik açıklamalar gelmişti. Peki, 2022 Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...