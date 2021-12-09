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Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:00

Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman? Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için geri sayım başladı. Yeni yıl zammının kararlaştırılacağı tarihe kısa süre kala vatandaşlar zam oranının açıklanacağı o tarihle ilgili olarak "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. 9 Aralık Perşembe günü toplantıya TİSK ev sahipliği yapmış ve görüşme sonrası kritik açıklamalar gelmişti. Peki, 2022 Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısına oldukça kısa bir süre kaldı. 1 Aralık'ta ilk kez toplanan komisyon bugün is 3. Kez TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Öte yandan vatandaşlar "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantı tarihine ilişkin detaylar ve gelişmeler...

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman?

4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti.

Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni zam oranı için gözler dördüncü ve son toplantı tarihine çevrildi. Bu yıl da zam oranının 4. komisyon toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Toplantı tarihi henüz belli değil.

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, ayın kaçında? Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi belli mi, ne zaman?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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