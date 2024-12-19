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Haberler Yaşam Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:59

Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde toplanan komisyon 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin sona ermesi ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi de gündeme geldi. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan açıklama yapılacak zamanı da paylaştı. Peki; Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman?

Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

Asgari ücret 4. toplantı var mı yok mu, ne zaman belli olacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. 3. zam görüşmesinde bir araya gelen TİSK, TÜRK-İŞ ve Bakanlık masadaki rakamları değerlendirdi. 2025'e adım adım yaklaşılırken yeni rakamın kamuoyu ile paylaşılması için son adım kaldı. Peki; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, olacak mı?

Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI SONA ERDİ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı. 11.30'da başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sonra sona erdi. Enflasyonun etkili olacağı yeni rakamda işçi ve işverenin istekleri değerlendirildi.

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Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar bu toplantıda da rakam gündeme gelmediğini açıkladı.

Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI VAR MI?

3. görüşme öncesi 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret hakkında açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, '4. asgari ücret toplantısı olacak mı' sorusuna ise 3. toplantı sonrası değerlendirme yapacaklarını aktarmıştı.

Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi henüz belirlenmedi. Toplantı yapılması durumunda tarihin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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