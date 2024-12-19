Haberler
Yaşam
Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
13:59
2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde toplanan komisyon 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin sona ermesi ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi de gündeme geldi. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan açıklama yapılacak zamanı da paylaştı. Peki; Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman?