Asgari ücret 4. toplantı var mı, yapılacak mı, ne zaman? 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi

Asgari ücret 4. toplantı var mı yok mu, ne zaman belli olacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. 3. zam görüşmesinde bir araya gelen TİSK, TÜRK-İŞ ve Bakanlık masadaki rakamları değerlendirdi. 2025'e adım adım yaklaşılırken yeni rakamın kamuoyu ile paylaşılması için son adım kaldı. Peki; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, olacak mı?