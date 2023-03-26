Haberler Yaşam Asgari ücret ara zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin’in açıklaması gündemde! 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı, ne kadar artış gösterecek?

Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:04

Asgari ücret ara zam gelecek mi? Bakan Vedat Bilgin’in açıklaması gündemde! 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı, ne kadar artış gösterecek?

Son dakika asgari ücret ek zam açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin'in konuya ilişkin son açıklamalarının ardından "Asgari ücret ara zam gelecek mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret zammı belirlenmiş, güncel rakam 8 bin 506 TL olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zamma istinaden bu yıl da asgari ücrette ek artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı, ne kadar artış gösterecek? İşte asgari ücrete ara zam konusuna ilişkin açıklamalar…