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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yeni maaşlar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
23:19
ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yeni maaşlar ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu son dakika haberleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete yalnızca tek zam oluyor ve bu zam şubat ayı ödemelerine yansıyordu. Yalnızca geride bıraktığımız son iki senede Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam uygulandı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısından sonraki açıklamlarıyla gözler açıklamalara çevrildi.Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'da. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar