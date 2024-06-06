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Haberler Yaşam Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:08

Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri ara zam için takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ek zam yapılmıştı. Son olarak Ocak 2024'te yapılan zam ile bu rakam 17 bin 2 liraya yükselmişti. Haziran ayına girilmesiyle birlikte Temmuz'da yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Çalışanlar ve işverenler asgari ücret ara zammı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Peki, Bu yıl asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam var mı yok mu soruları Haziran ayına girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bu rakama 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulanmıştı. Temmuz ayına oldukça kısa süre kalırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Peki 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, yanıtı...

Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." dedi.

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Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA! ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Bakan Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücrete ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

2024 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret enflasyon sebebiyle yılda iki kez artış gösterdi.

2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.

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