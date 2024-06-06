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Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:08
Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret zammı son dakika haberleri ara zam için takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ek zam yapılmıştı. Son olarak Ocak 2024'te yapılan zam ile bu rakam 17 bin 2 liraya yükselmişti. Haziran ayına girilmesiyle birlikte Temmuz'da yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Çalışanlar ve işverenler asgari ücret ara zammı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Peki, Bu yıl asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak?