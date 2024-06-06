Asgari ücret ara zam son durum 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, net ve brüt ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam var mı yok mu soruları Haziran ayına girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bu rakama 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulanmıştı. Temmuz ayına oldukça kısa süre kalırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Peki 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, yanıtı...