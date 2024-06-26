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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:14
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?
Asgari ücrete ara zam var mı haberleri araştırılıyor. 3 Temmuz Çarşamba günü son enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olacak. Son olarak Ocak 2024'te zam alan asgari ücretli çalışanlar ise asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Zira geçtiğimiz yıl maaşlara Ocak ve Temmuz aylarında iki kez zam yapılmıştı. Yeni rakam 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye çıkarılmıştı. Konu ile ilişkin son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, son durum nedir? İşte detaylar…