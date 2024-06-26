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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:14

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

Asgari ücrete ara zam var mı haberleri araştırılıyor. 3 Temmuz Çarşamba günü son enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli olacak. Son olarak Ocak 2024'te zam alan asgari ücretli çalışanlar ise asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Zira geçtiğimiz yıl maaşlara Ocak ve Temmuz aylarında iki kez zam yapılmıştı. Yeni rakam 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye çıkarılmıştı. Konu ile ilişkin son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, son durum nedir? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda temmuz ve ocak zammı gören asgari ücretliler Temmuz ayına kısa süre kala "Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, 2024 Temmuz'da asgari ücret zam var mı, gelecek mi, son durum nedir? İşte asgari ücret zammına ilişkin son durum gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ARA ZAM AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan asgari ücret ara zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Asgari ücrete ara zamla ilgili konuşan Dağ, "Covid'den sonra yaşadığımız süreç, asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Asgari ücrete ara zam yapılması beklenmiyor. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, ara zammın gündemde olmadığı dile getirdi.

İşte asgari ücrete ara zam olacak mı sorusu için Bakan Işıkhan tarafından yapılan o açıklama...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 HABERLERİ | Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, açıklama geldi mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

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