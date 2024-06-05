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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:53

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında vatandaşlar ara zammın yeniden gündeme gelip gelmediğini merak ediyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi mi? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." dedi.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ikinci zam yapılacağına yönelik ise bir açıklama gelmedi.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Devriamber sergisini gezerken Hürriyet'in gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

"6 aylık enflasyonun yüzde 25 gerçekleşmesi durumunda memur emeklilerine de işçi emeklileri gibi temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması düşünülüyor mu?" sorusuna ise Işıkhan, "Şu an böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi. Asgari ücretin temmuz ayında artırılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

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