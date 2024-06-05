ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Bu noktada ise asgari ücretle çalışan milyonları aşkın vatandaş bu yıl zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi mi? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.