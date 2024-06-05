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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DURUM | Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:53
Asgari ücret zammı ile ilgili ara zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci zammın gündemde olmadığını söylemişti ancak gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında vatandaşlar ara zammın yeniden gündeme gelip gelmediğini merak ediyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?