Haberler Yaşam Asgari ücret temmuz ara zammı var mı, gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Asgari ücrete ek zam son durum

Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:25

Asgari ücret temmuz ara zammı var mı, gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Asgari ücrete ek zam son durum

'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yılbaşında cevaplanmış ve ücrette rekor bir artışa gidilmişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından soru tekrar gündeme geldi ve asgari ücrete ek zam yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların gündeme gelmesinden bu yana gündemdeki yerini koruyan 'asgari ücret ek zam var mı, olacak mı?' sorusu cevap arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ara zammı için değerlendirmeler sürüyor. Peki, asgari ücret temmuz zammı var mı, belli oldu mu, ne kadar olacak? İşte asgari ücret ek zam son dakika gelişmeleri…