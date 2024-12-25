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Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:31

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni asgari ücret açıklandı. 2025 yılı boyunca geçerli olacak ücret sonrasında birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Asgari ücretle çalışan bir kişinin, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Herhangi bir sebepten işten çıkarılan veya emekli olan çalışanlara yapılan ödeme için taban ve tavan rakamlar hesaplanıyor. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

Asgari ücret Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla belli oldu. Maaşlara yapılan yüzde 30'luk zammında ardından birçok kalemde güncellemeye gidildi. Bu ödemelerin başında kıdem tazminatı geliyor. Peki, asgari ücretle kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sonuçlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

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ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR?
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmekte

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