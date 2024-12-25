ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?

2025 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 26 bin 4 liraya yükselecek.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.