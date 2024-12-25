Haberler
Yaşam
ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:31
ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI 2025: Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar oldu, kaç TL?
Yeni asgari ücret açıklandı. 2025 yılı boyunca geçerli olacak ücret sonrasında birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Asgari ücretle çalışan bir kişinin, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Herhangi bir sebepten işten çıkarılan veya emekli olan çalışanlara yapılan ödeme için taban ve tavan rakamlar hesaplanıyor. Peki, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?