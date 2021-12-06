Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 10:59

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Aralık ayında belli olan zam miktarlarının ardından vatandaşlar, "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Peki Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu? İşte son bilgiler…

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret ne kadar, brüt ve net ne kadar olacak sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt ve net fiyatları belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını belirlemek için toplanıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etkenler arasında enflasyon oranları bulunuyor. Peki Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2022

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerin ardından asgari ücret ne kadar sorusunun yanıtı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işveren tarafını TİSK işçi tarafını da Türk-İş temsil ediyor. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK'te ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin dört oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, açılış konuşmasında enflasyon ve ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini vurguladı. Bilgin, "Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir" dedi. Bakan Bilgin, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir.

Büyüme sürecinin sorunları da var. Büyümede mühendisten işçiye bütün emekçilerin katkıları var. Sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim, azaltalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanıyor. Döviz, kurda yaşanan dalgalanma belirli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro gösterge büyüme, istihdam, büyümenin kalitesi, üretim kapasite artışıdır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:

"Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine üç konuda önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücrete yüksek bir zam yapılacağı mesajı verdi.

Erdogan, "Biz milletimizi ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakan'ımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

604 İŞVEREN 2500 İŞÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bilgin, yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldüğünü belirterek, anketin sonuçlarını paylaştı.

Bakan Bilgin, "Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir. Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiler" dedi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Asgari ücret 2. toplantı tarihi 7 Aralık Salı 14.00'te Türk İş'te, 3. Toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

SON DAKİKA