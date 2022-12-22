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Giriş Tarihi: 22.12.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 06:41

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusu tüm ülkede yankılanırken, zam oranının açıklanacağı tarih için gözler son toplantıya çevrilmişti. TÜRK-İŞ'in "9 bin TL" teklifinin ardından 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanırken; asgari ücret zammı saat kaçta açıklanır, zam oranı belli oldu mu gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın son açıklamaları…

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

Asgari ücret zammı için konusunda tüm ülkede nefesler tutulurken, beklenen gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarih belirtmesi üzerine, 2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıt bulacağı tarih belli oldu. Zamlı asgari ücrete ilişkin son olarak TÜRK-İŞ 9 bin TL'yi zikretmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Herkesin dediğiyle adım atmayız" yanıtını vermişti. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, asgari ücret maaş zammı belli oldu mu? İşte son açıklamalar…

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.

Bu açıklama ışığında 2023 asgari ücret hakkında son durumun bugün netleşmesi ve zamlı asgari ücret miktarının bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3. TOPLANTIDAN KARAR ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN '9 BİN TL OLUR MU?' SORUSUNU YANITLADI

Bu açıklama üzerine; 'Asgari ücret 9 bin TL olur mu?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan asgari ücretin tüm kesimleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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