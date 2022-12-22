Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır, belli oldu mu?

2023 asgari ücret ne kadar olacak sorusu tüm ülkede yankılanırken, zam oranının açıklanacağı tarih için gözler son toplantıya çevrilmişti. TÜRK-İŞ'in "9 bin TL" teklifinin ardından 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanırken; asgari ücret zammı saat kaçta açıklanır, zam oranı belli oldu mu gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Başkan Erdoğan'ın son açıklamaları…