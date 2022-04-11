Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücret zam konusu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında bu sene ek zam gelip gelmeyeceği gündeme geliyor. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek" sözü doğrultusunda hareket ettiklerine işaret etti. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? Net ve brüt 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, yeni zam açıklaması var mı?