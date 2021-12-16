ASGARİ ÜCRET 4. VE SON TOPLANTISI BAŞLADI
7 milyon işçinin doğrudan, milyonlarca vatandaşın ise dolaylı olarak merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısı bugün saat 11.00'da başladı. Önemli görüşme Çalışma Bakanlığı bünyesinde gerçekleşiyor. Son toplantının ardından asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.
NURETTİN NEBATİ'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında çalışanımızın ezdirilmediği bir 2022 zam oranını hep beraber görmüş olacağız.