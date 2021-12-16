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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:39

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika… Asgari Ücret 2022 zammı için gözler yapılacak olan resmi açıklamaya çevrildi. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı için detaylar da netleşmeye başladı. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde açıklanması beklenen yeni asgari ücret zammı ile ilgili olarak bayram havası oluşturacak bir artış olacağını söylemişti. Şimdi ise herkesin aklında AGİ ve asgari ücret 2022 ne kadar olacak sorusu yer alıyor. İşte, 2022 AGİ ve asgari ücret son dakika haberleri

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik günlere girildi. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen yeni asgari ücret zam oranı için detaylar da netleşti. Başkan Erdoğan'ın yüksek asgari ücret zammı sözü heyecanı daha da arttırırken, Bakan Bilgin'de müjde veren açıklamalarda bulundu. 7 milyon işçinin doğrudan, tüm vatandaşların ise dolaylı olarak merak asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi kaç TL? İşte AGİ ve asgari ücret 2022 zammı hakkında yaşanan son gelişmeler

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. VE SON TOPLANTISI BAŞLADI

7 milyon işçinin doğrudan, milyonlarca vatandaşın ise dolaylı olarak merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısı bugün saat 11.00'da başladı. Önemli görüşme Çalışma Bakanlığı bünyesinde gerçekleşiyor. Son toplantının ardından asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

NURETTİN NEBATİ'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında çalışanımızın ezdirilmediği bir 2022 zam oranını hep beraber görmüş olacağız.

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SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

BU FORMÜL DE GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 maaş zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret ve AGİ 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI MÜJDESİ!

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır.

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