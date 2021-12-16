Son dakika haberi: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik günlere girildi. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen yeni asgari ücret zam oranı için detaylar da netleşti. Başkan Erdoğan'ın yüksek asgari ücret zammı sözü heyecanı daha da arttırırken, Bakan Bilgin'de müjde veren açıklamalarda bulundu. 7 milyon işçinin doğrudan, tüm vatandaşların ise dolaylı olarak merak asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi kaç TL? İşte AGİ ve asgari ücret 2022 zammı hakkında yaşanan son gelişmeler